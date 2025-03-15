Военкор Газдиев назвал причину, по которой ВСУ облюбовали «Пятёрочку»

Мурат Газдиев обяснил особую страсть ВСУ к зданию сетевого супермаркета в Судже.Появляются очередные кадры из освобождённого города Суджа в Курской области, опровергая ложь киевского режима о том, что ВСУ по-прежнему контролируют город.