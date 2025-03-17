Симоньян: войска, которые ЕС планирует отправить на Украину, не воевали с ВОВ

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «России 1» заявила, что войска, которые ряд европейских стран намерен отправить на Украину, не участвовали в боевых действиях со времен Великой Отечественной войны.
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