МТС проанализировала интернет-активность пользователей во время проведения игр "Дети Азии"

МТС проанализировала интернет-активность пользователей во время проведения игр "Дети Азии"

Компания МТС проанализировала интернет-активность пользователей во время проведения во Владивостоке международных спортивных игр "Дети Азии" (6+).

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