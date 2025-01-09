«Русские ФАБы «выключили» крупнейший завод врага в рабочий день»: Поступила первая информация и кадры, что там производили: Новости СВО, к утру 09.01.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 9 января 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 09.
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