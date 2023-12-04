Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лукашенко зажег в Дубае

Лукашенко зажег в Дубае

Политнавигатор Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда устроили демарш своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, отказавшись фотографироваться с ним на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, который проходит в Дубае.

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