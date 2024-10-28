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В Хабаровском крае закрывается навигация для маломерных судов

В Хабаровском крае закрывается навигация для маломерных судов

В Хабаровском крае заканчивается навигация для маломерных судов. С 28 октября этот период будет закрыт в Амурской области, а с 1 ноября - в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Солнечном и Николаевском районах.

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