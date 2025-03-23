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Царьград

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Не просыхают: Десять мест, где дождь идёт каждый день

Не просыхают: Десять мест, где дождь идёт каждый день

Далеко не все находят удовольствие в дождливой осенней погоде. Хотя на нашей планете есть места, по сравнению с которыми Санкт-Петербург можно считать сухим и солнечным.

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