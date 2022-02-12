FiNE-NEWS

1 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Россия поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады

Россия поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады

Олимпиада 2022 , 12 фев, 11:47  0  Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады после успеха лыжниц После победы в женской лыжной эстафете в активе команды стало три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх