Россия поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады

Олимпиада 2022 , 12 фев, 11:47 0 Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады после успеха лыжниц После победы в женской лыжной эстафете в активе команды стало три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.