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Ольмо поаплодировали на пресс-конференции в Хорватии — игрок «Барселоны» жертвует стране часть своей зарплаты

Ольмо поаплодировали на пресс-конференции в Хорватии — игрок «Барселоны» жертвует стране часть своей зарплаты

Футболист «Барселоны» Дани Ольмо подтвердил информацию, что он жертвует часть своего заработка на благотворительность в Хорватии.

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