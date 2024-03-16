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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score, Макдэвид – 2-й, Кучеров – 3-й

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Первое место в рейтинге от The Score занял нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

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