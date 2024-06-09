Москвички пожаловались в полицию на мужчину, который ел чужую челюсть

Правда оказалась не такой страшной.фото: t.me/gumvdso--> В полицию Москвы поступило обращение от двух девушек, которые испугались необычного инцидента в общественном транспорте: они увидели, как пожилой мужчина поедал чужую челюсть.
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