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Москвички пожаловались в полицию на мужчину, который ел чужую челюсть

Москвички пожаловались в полицию на мужчину, который ел чужую челюсть

Правда оказалась не такой страшной.фото: t.me/gumvdso--> В полицию Москвы поступило обращение от двух девушек, которые испугались необычного инцидента в общественном транспорте: они увидели, как пожилой мужчина поедал чужую челюсть.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Вставную челюсть надо вставлять дома😁
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12 час.

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