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Калужские новости

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Как мошенники обманывают детей: топ-3 схемы

Как мошенники обманывают детей: топ-3 схемы

Три самые распространенные мошеннические схемы, направленные на детей, выявили эксперты. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к финансовым средствам родителей.

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