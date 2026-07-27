Как в девяностые: случайный прохожий рискует стать фигурантом уголовного дела за одно действие

Очередная мошенническая схема родом из 90-х появилась в России — злоумышленники намеренно оставляют банковскую карту в терминале, случайный прохожий её хватает, и тут появляется «владелец карты со свидетелями», обвиняет жертву во всех грехах и предлагает мирно решить вопрос на месте, не вызывая полицию (как в 90-е с «забытыми» на рынке кошельками), пишет KONKURENT.