В Минобороны РФ раскрыли детали второго этапа учений нестратегических ядерных сил

Министерство обороны РФ раскрыло детали второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Как отметили в ведомстве, личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.
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