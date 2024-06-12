В Минобороны РФ раскрыли детали второго этапа учений нестратегических ядерных сил

Министерство обороны РФ раскрыло детали второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Как отметили в ведомстве, личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.