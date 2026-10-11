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Как перестройка генома 270 миллионов лет назад сделала осьминогов умнее всех беспозвоночных

Как перестройка генома 270 миллионов лет назад сделала осьминогов умнее всех беспозвоночных

Осьминоги, каракатицы и кальмары — это настоящие гении среди беспозвоночных. Их мозг сложнее, чем у большинства других животных, и теперь ученые из Венского университета нашли ключ к этой загадке.

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