Удар по газовозу США в египетском порту: Кто даёт Трампу понять, что дело пахнет керосином

Тегеран предупреждает: Все должны сохранять бдительность в отношении израильских операций под ложным флагом Сергей Ищенко Фото: Соцсети С каждым днем все загадочней ситуация с ударом по двум танкерам, американскому и греческому, в египетском порту Дамиетта на побережье Средиземного моря.