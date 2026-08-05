БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Удар по газовозу США в египетском порту: Кто даёт Трампу понять, что дело пахнет керосином

Удар по газовозу США в египетском порту: Кто даёт Трампу понять, что дело пахнет керосином

Тегеран предупреждает: Все должны сохранять бдительность в отношении израильских операций под ложным флагом Сергей Ищенко Фото: Соцсети С каждым днем все загадочней ситуация с ударом по двум танкерам, американскому и греческому, в египетском порту Дамиетта на побережье Средиземного моря.

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