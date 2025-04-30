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Специалист указала, какие солнцезащитные очки наилучшим образом выполнят свою главную функцию

Специалист указала, какие солнцезащитные очки наилучшим образом выполнят свою главную функцию

Ультрафиолетовое излучение вредит зрению и может вызывать серьезные заболевания глаз: дегенерацию сетчатки, ожог роговицы и ускорить развитие возрастной катаракты, поэтому в периоды солнечной активности важно носить солнцезащитные очки, заявила офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Мария Копалова.

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