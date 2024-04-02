Банда подростков два года держала читинцев в страхе

Банда из восьми подростков на протяжении двух лет совершала разбойные нападения на территории Черновского района Читы - пострадали около 30 человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
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