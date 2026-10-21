Tesla и SpaceX ведут переговоры с десятками производителей компонентов для будущего гигантского производства чипов Проект Terafab Илона Маска расширяет поиск поставщиков оборудования и материалов для производства полупроводников в Южной Корее.
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