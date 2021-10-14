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Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" в мини-бикини впечатлила загаром: "Шоколадка"

Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" в мини-бикини впечатлила загаром: "Шоколадка"

Бывшая участница телепроекта "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия "Зайка" Бельченко, показала кадры с заграничного отдыха, впечатлив загаром.

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