7 лет за подписку. Белорусов будут сажать за телеграм?

MMGPПолитика7 лет за подписку. Белорусов будут сажать за телеграм?В Беларуси заявили, что за подписку на телеграм-каналы, признанные "экстремистскими", будет грозить 7 лет тюрьмы.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья Иванова (Кубасова)Будут сажать не за телеграмм, а за каналы, признанные "экстремистскими", на платформе телеграмм. Браво! И это правильно! Надеюсь в России наши правители у себя тоже мозги поправят. Надоели и пятые колонны и либерастня и навальнята.Комментировать
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