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    Будут сажать не за телеграмм, а за каналы, признанные "экстремистскими", на платформе телеграмм. Браво! И это правиль...7 лет за подписку...
  • vladmir K
    Есть Москва и есть РоссияСтоличным пенсион...
  • vladmir K
    МоскваСтоличным пенсион...

7 лет за подписку. Белорусов будут сажать за телеграм?

7 лет за подписку. Белорусов будут сажать за телеграм?

В Беларуси заявили, что за подписку на телеграм-каналы, признанные "экстремистскими", будет грозить 7 лет тюрьмы.

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Наталья Иванова (Кубасова)
Будут сажать не за телеграмм, а за каналы, признанные "экстремистскими", на платформе телеграмм. Браво! И это правильно! Надеюсь в России наши правители у себя тоже мозги поправят. Надоели и пятые колонны и либерастня и навальнята.

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