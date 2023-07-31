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КДК рассмотрит удаление Семака. Тренера «Зенита» пригласили на заседание

Главного тренера сине-бело-голубых удалили после финального свистка за «выход на поле в конфронтационной манере».

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