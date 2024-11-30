Политолог и экс-спецпомощник лидера Соединённых Штатов Америки Рональда Рейгана Дуг Бэндоу проинформировал о том, что державы Запада развязали вооружённый конфликт против Российской Федерации и не планируют отказываться от данной стратегии.
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