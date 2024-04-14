Новый исторический максимум: золото резко выросло в цене и это только начало

Начиная с первых чисел апреля золото, наконец, вырвалось из гравитационного притяжения и начало резко расти, взлетев примерно на 300 долларов всего за 2 недели, что стало самым быстрым ростом за последние десятилетия.
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