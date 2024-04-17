Железная леди: почему Ольга Скабеева носит только брюки

ИО Игорь Овчаренко Вот хоть одна фотография в красивых туфельках, а то всё в кроссовках

Владимир Нелюбин ..да какой там авторитет....обыкновенная "базарная баба"..после того, как передача получила премию (не помню какую...годы прошли), ее как с цепи сорвало..после этого я их передачу не смотрю...