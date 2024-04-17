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    Ольга молодец, профессионал своего дела. Всегда смотрю ее передачи. Огонь! Единственно, что очень плохо, это задолбал...Железная леди: по...
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Железная леди: почему Ольга Скабеева носит только брюки

Железная леди: почему Ольга Скабеева носит только брюки

Ольга Скабеева. Фото: globalmsk.ruОльга Скабеева – железный голос российского телевидения. Она является одной из самых авторитетных и уважаемых леди нашего ТВ.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Вот хоть одна фотография в красивых туфельках, а то всё в кроссовках
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10 час.
Владимир Нелюбин
..да какой там авторитет....обыкновенная &quot;базарная баба&quot;..после того, как передача получила премию (не помню какую...годы прошли), ее как  с цепи сорвало..после этого я их передачу не смотрю...
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9 час.
СГ
Сергей Горечев
Ольга молодец, профессионал своего дела. Всегда смотрю ее передачи. Огонь! Единственно, что очень плохо, это задолбала реклама везде. Кажется на ТВ все сошли с ума. Из-за этого не хочется тв смотреть. Молодеж поэтому и не смотрит, что негативно сказывается для страны в целом.
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4 час.

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