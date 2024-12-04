В Керчи откроется выставка картин «Таврида сокровенная»

Поздеев С. А. Воронцовский дворец в Алупке6 декабря в 15.00 в Картинной галерее ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» состоится торжественное открытие выставки живописи и графики «Таврида сокровенная».
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