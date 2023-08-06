До крайности любопытно наблюдать за развитием польско-украинских отношений на нынешнем этапе...

Это только начало их разногласий, а если вдруг по какой-то счастливой случайности западная Украина вдруг станет Польской, то тогда пшеки припомнят западенцам все что было и не было.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Совместные нормы ГТО стали сдавать паны и хохлы, одни за выплатами к панам раз в месяц бегают, а паны для выставления счета за беженцев ЕС... Ну а дальше еще веселея будет когда бандеровцы, нацики, нарики, террористы двинут вооруженные ими же оружием устроят всей Европе беспредел... А там еще и вдовы двинут в сытую как им кажется Европу, вот тогда хлебнут там местного разлива. жены, это не хохлушки с пампушками и плодовитостью... Так что ждите их хозяевов Европы....