Во Владимирской области за полугодие удалось предотвратить больше 100 абортов

Во Владимирской области за первое полугодие удалось предотвратить несколько десятков абортов. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что во Владимирской области увеличилось количество родивших несовершеннолетних, а число абортов сократилось.
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