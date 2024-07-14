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Владимирские новости

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Во Владимирской области за полугодие удалось предотвратить больше 100 абортов

Во Владимирской области за полугодие удалось предотвратить больше 100 абортов

Во Владимирской области за первое полугодие удалось предотвратить несколько десятков абортов. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что во Владимирской области увеличилось количество родивших несовершеннолетних, а число абортов сократилось.

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