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Татар-информ

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«Габдулла – свет»: спектакль о татарском писателе покажут в казанском Кремле

«Габдулла – свет»: спектакль о татарском писателе покажут в казанском Кремле

Фото предоставлено пресс-службой театра Кариева Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля 1 сентября в 16:00 состоится показ спектакля «Габдулла – свет» от Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, сообщает пресс-служба театра.

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