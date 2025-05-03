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Сводка спецоперации на Украине за неделю

Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года.

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