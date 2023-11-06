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В Киеве возмущены: Стамбул наплевал на генеральную линию антироссийской повестки

В Киеве возмущены: Стамбул наплевал на генеральную линию антироссийской повестки

На Украине не стихает волна негодования и возмущения поездкой в Турцию ялтинской делегации с целью подготовки договора о побратимских связях с одним из районов Стамбула.

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