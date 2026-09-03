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Почему видеоконтроль в рамках проекта "Безопасный город" до сих пор вызывает споры

Почему видеоконтроль в рамках проекта "Безопасный город" до сих пор вызывает споры

Система биометрической бесконтактной видеоаналитики «Сфера» сегодня работает в 60 регионах России, являясь составной частью комплекса «Безопасный город».

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