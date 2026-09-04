FIA восстановила Хаджару третье место на Гран-при Монако

Апелляционный суд FIA восстановил третье место французского пилота "Ред Булл" Исака Хаджара на Гран-при Монако 7 июня, отменив штрафы Пьера Гасли из "Альпин" за превышение скорости на пит-лейне.
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