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Царьград

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FIA восстановила Хаджару третье место на Гран-при Монако

FIA восстановила Хаджару третье место на Гран-при Монако

Апелляционный суд FIA восстановил третье место французского пилота "Ред Булл" Исака Хаджара на Гран-при Монако 7 июня, отменив штрафы Пьера Гасли из "Альпин" за превышение скорости на пит-лейне.

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