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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о «Зените»: «Этот чемпионат уйдет на перестройку. Надо менять игру, состав»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» надо менять игру и состав. После 7 матчей сине-бело-голубые занимают в РПЛ 4-е место, потерпев три поражения.

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