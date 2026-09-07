Предупреждение о купании на пляже Бейт-Янай в Эмек-Хефере снято

Министерство здравоохранения сообщает о снятии предупреждения о нежелательности купания на пляже Бейт-Янай в региональном совете Эмек-Хефер после получения результатов анализов, подтвердивших надлежащее качество морской воды .
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