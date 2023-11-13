Депутат Гутенев заявил о победе экономики РФ над внешними вызовами

Первый вице-президент Союза машиностроителей, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев заявил, что экономика Российской Федерации успешно смогла противостоять внешним вызовам и продемонстрировать рост.
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