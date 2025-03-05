Лукашенко заявил, что Путин не собирался использовать ядерное оружие на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин не собирался использовать ядерное оружие на УкраинеЛукашенко заявил, что Путин не собирался использовать ядерное оружие на Украине.
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