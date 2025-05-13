Андрей Ваджра: «Трамп в ловушке»: как Украина превращает президента в жертву глобалистов?

Как стремительное завершение «эпохи Трампа» может повлиять на перспективы «великой Америки»? Какие шаги предприняли демократы для активизации внутренней и внешней политики? Почему Украина стала главным инструментом в борьбе против Трампа? Похоже, что «эпоха Трампа» стремительно движется к завершению.
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