В России у бывшего депутата изъяли автомобиль и аэролодку на 3,7 миллиона рублей

В Ленобласти суд изъял у экс-депутата незаконный транспорт на 3,7 млн рублей Суд в Ленинградской области изъял у бывшего муниципального депутата автомобиль марки Kia Sorento и аэролодку «Аэробот Бриз-420» в доход государства.