В России у бывшего депутата изъяли автомобиль и аэролодку на 3,7 миллиона рублей

В Ленобласти суд изъял у экс-депутата незаконный транспорт на 3,7 млн рублей Суд в Ленинградской области изъял у бывшего муниципального депутата автомобиль марки Kia Sorento и аэролодку «Аэробот Бриз-420» в доход государства.
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