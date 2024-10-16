Полиция Петербурга пресекла очередной заезд стритрейсеров на Крестовском острове

Гонщиков ловили в ночь с 12 на 13 октября Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга перед минувшими выходными получила информацию о готовящемся очередном мероприятии любителей уличных гонок на Крестовском острове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии