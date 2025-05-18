Сенатор Пушков: Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли

Расчеты Парижа, Лондона и Берлина построены на самовнушении и самонадеянности Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли и из раза в раз совершает одну и ту же ошибку, надеясь, что очередным пакетом санкций ей удастся задушить Россию.