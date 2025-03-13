Гонка без лидера: «Зенит» поедет в гости к «Спартаку» без ключевого игрока

В предстоящем 21-м туре чемпионата России по футболу будет сразу три топовых матча. Главным из них станет противостояние московского «Спартака» и петербургского «Зенита», которое существенно повлияет на расклад сил в борьбе за золото.
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