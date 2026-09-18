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FiNE NEWS

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Трамп с огоньком пообещал: украинский конфликт вот-вот закончится!

Дональд Трамп явно в ударе! Выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине, президент США с привычным напором заявил, что его команда вкалывает на полную катушку, чтобы поскорее завершить конфликт на Украине.

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