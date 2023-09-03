Вот она – суровая и неприятная для Киева правда: в США в победу Украины уже не верят. Что бы там ни говорили официальные лица из администрации Байдена или даже Пентагона.
Станет ли Украина в обозримой перспективе членом НАТО?
Комментарии
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Дмитрий
"России (на последнюю у США есть планы: чтобы она стала стратегическим партнером по борьбе с Китаем)" То есть США считает нас такими же даунами как и хохлов? Тогда они просто ядерные идиоты.
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1 д.
В К
Она станет просто членом!
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1 д.
ВА
Владимир Амосов
Украина? Членом НАТО? Мечта идиотов. Россия никогда не позволит! Да и Украины, как суверенного государства, не будет. Эксперимент закончился. Результат -до миллиона погибших!
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1 д.
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