Один из вариантов украинского чеснока - изделие сварено из кусков арматуры. Фото Telegram / BMPDУкраинские вооруженные формирования по всем параметрам проигрывают российской армии, из-за чего несут потери и постоянно отступают.
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