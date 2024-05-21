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Древнее решение в современном конфликте: украинские попытки использования чеснока-кальтропа

Древнее решение в современном конфликте: украинские попытки использования чеснока-кальтропа

Один из вариантов украинского чеснока - изделие сварено из кусков арматуры. Фото Telegram / BMPDУкраинские вооруженные формирования по всем параметрам проигрывают российской армии, из-за чего несут потери и постоянно отступают.

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