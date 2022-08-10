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Контрольный матч. «Торпедо» сыграет с «Сибирью»

«Торпедо» проведет контрольный матч с «Сибирью». Контрольный матч «Торпедо» – «Сибирь» – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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