Кузьмичева: Татарстанның электрон мактау тактасы – хезмәт кешесенә хөрмәт

Татарстанның электрон мактау тактасы хезмәт кешеләренә рәхмәт белдерү һәм аларның республика үсешенә керткән өлешләрен билгеләп үтү ысулына әверелде.
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