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Президент «Урала» опроверг переговоры с Дзагоевым: «Мы не делали ему предложение»

Президент «Урала» опроверг информацию о том, что он предлагал контракт Алану Дзагоеву. «Ну, ребят, хватит звонить мне по этим темам.

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