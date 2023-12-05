Слух: на The Game Awards будет анонсирована новая игра от разработчиков Dishonored и Prey В...

Слух: на The Game Awards будет анонсирована новая игра от разработчиков Dishonored и PreyВ преддверии ожидаемой церемонии награждения лучших игр этого года на The Game Awards, где нас ждет множество интересных новостей игровой индустрии, по сети начинают ходить весьма интригующие слухи.
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