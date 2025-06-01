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Обязательные анализы: эндокринолог рекомендовал диагностику диабета для всех россиян

Обязательные анализы: эндокринолог рекомендовал диагностику диабета для всех россиян

Главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов предложил обязательные тесты на сахарный диабет. По его оценкам, число больных может быть вдвое выше официальных данных.

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